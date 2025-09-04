Пушилин рассказал о строительстве центра «Воин» в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщил Пушилин в своем Telegram-канале, он совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил строительную площадку нового центра.

Грандиозный комплекс получит название «Воин» и предназначен для военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи республики.

Пушилин подчеркнул: «Воин» – это не просто спортивный комплекс, это великолепные возможности для развития подрастающего поколения региона». В центре организуют различные функциональные зоны, среди которых тактический дом, площадки для работы с беспилотниками, крытый спортзал с профессиональным оборудованием, стрелковая галерея, стадион, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, футбольное поле, воркаут-зона и тренажеры на свежем воздухе.

Также предусмотрены условия для тактической подготовки, обучения тактической медицине и работы на учебной вертолетной вышке. Важной частью проекта станет сопутствующая инфраструктура: административное здание, просторная столовая и современные жилые корпуса.

Пушилин выразил уверенность, что центр поможет формировать у молодежи патриотические ценности, характер и практические навыки, необходимые в жизни.