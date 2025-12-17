Бывший начальник вещевого управления Минобороны получил семь лет за взятку

Суд приговорил экс-главу вещевого управления Минобороны Демчика к семи годам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика к семи годам колонии по делу о взятке, передает ТАСС.

Его признали виновным в получении взятки в размере 1 млн рублей за общее покровительство от экс-главы АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Суд установил, что Демчик получил крупную взятку через вымогательство. Кроме семи лет лишения свободы, он должен выплатить штраф в 3 млн рублей. Кроме того, он также лишился воинского звания «полковник».

Дело в отношении Александра Свистунова прекращено: он освобождён от уголовной ответственности и вышел из-под домашнего ареста. Арест, ранее наложенный на его имущество, также снят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Московский гарнизонный военный суд расследует дело начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны Евгения Лайко по подозрению в коррупции и мошенничестве с продукцией для ПВО.

При этом, Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны Константину Кувшинову по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств.

А вот бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил 10 лет колонии строгого режима за взятки на 11 млн рублей.