Начальник отдела зенитного вооружения МО обвинен во взятках

Начальник отдела зенитного вооружения МО Лайко обвинен во взятках на 11 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Начальника отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ Министерства обороны России Евгения Лайко обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В расследовании фигурируют взятки на сумму 11 млн рублей и мошенничество, связанное с продвижением продукции компаний «НПП Александр» и «Техмет 18», передает ТАСС.

В материалах суда указано, что Лайко систематически получал денежные средства от руководителей этих предприятий: Вячеслава Семенова и Максима Тулкина. Семенов передавал Лайко наличные в конвертах ежемесячно – сначала по 100 тыс., затем по 150 тыс. рублей. Передачи происходили в туалетах ресторанов, а в отдельных случаях Лайко приезжал за деньгами в офис «НПП Александр».

Целевая «помощь» заключалась в содействии продвижению оптических изделий для обороны и подготовке проектов документации без завышения требований. Факт передачи денег был установлен в результате оперативных мероприятий после явки Семенова с повинной в мае 2025 года. В то же время Лайко получил незаконное вознаграждение от Тулкина за продвижение продукции «Техмет 18».

В материалах суда говорится о двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и крупных мошеннических действиях, которые инкриминируются Лайко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в отношении начальника военного представительства Минобороны в Татарстане Владимира Куимова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки за покровительство контрактам.

До этого в Севастополе начальника военного представительства Минобороны поместили под стражу по делу о получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

А 6 ноября суд приговорил бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках в 11 млн рублей.