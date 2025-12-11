Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Начальник отдела зенитного вооружения МО обвинен во взятках
Начальник отдела зенитного вооружения МО Лайко обвинен во взятках на 11 млн рублей
Московский гарнизонный военный суд расследует дело начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ Евгения Лайко, которого подозревают в коррупции и мошенничестве с продукцией для ПВО.
Начальника отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ Министерства обороны России Евгения Лайко обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В расследовании фигурируют взятки на сумму 11 млн рублей и мошенничество, связанное с продвижением продукции компаний «НПП Александр» и «Техмет 18», передает ТАСС.
В материалах суда указано, что Лайко систематически получал денежные средства от руководителей этих предприятий: Вячеслава Семенова и Максима Тулкина. Семенов передавал Лайко наличные в конвертах ежемесячно – сначала по 100 тыс., затем по 150 тыс. рублей. Передачи происходили в туалетах ресторанов, а в отдельных случаях Лайко приезжал за деньгами в офис «НПП Александр».
Целевая «помощь» заключалась в содействии продвижению оптических изделий для обороны и подготовке проектов документации без завышения требований. Факт передачи денег был установлен в результате оперативных мероприятий после явки Семенова с повинной в мае 2025 года. В то же время Лайко получил незаконное вознаграждение от Тулкина за продвижение продукции «Техмет 18».
В материалах суда говорится о двух эпизодах взяточничества в особо крупном размере и крупных мошеннических действиях, которые инкриминируются Лайко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в отношении начальника военного представительства Минобороны в Татарстане Владимира Куимова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки за покровительство контрактам.
До этого в Севастополе начальника военного представительства Минобороны поместили под стражу по делу о получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.
А 6 ноября суд приговорил бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятках в 11 млн рублей.