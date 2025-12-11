Аэропорт Жуковского ввел временные ограничения полетов

Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе

Tекст: Валерия Городецкая

«Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.