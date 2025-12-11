Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.16 комментариев
Аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Внуково и Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.
Напомним, ранее столичный аэропорт Шереметьево временно приостановил полеты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.
При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.