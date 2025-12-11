Юрист Ермохина сообщила о мошеннических схемах вокруг блокировки Roblox

Tекст: Катерина Туманова

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру. Основная схема – злоумышленники через соцсети, мессенджеры и фишинговые сайты предлагают детям «секретные» программы или ключи для обхода блокировки за плату», – рассказала юрист РИА «Новости».

Ермохина объяснила, что зачастую злоумышленники требуют данные банковских карт родителей, либо получают от детей прямые денежные переводы.

По словам юриста, если семья стала жертвой подобного мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox в России 3 декабря из-за распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности и педофилии.

В Кремле подтвердили, что большинство обращений от детей касается самой игры, а не планов уехать из страны. Помимо России, ограничения или блокировки Roblox также ввели Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ, а Индонезия и Бразилия рассматривают такие меры; Нидерланды начали публичную экспертизу рисков Roblox для детей.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что мошенники начали манипулировать детьми с помощью доступа к Roblox.