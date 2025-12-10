В МИД заявили о необходимости освобождения россиян в Баку

Замглавы МИД Галузин заявил о важности освобождения 11 задержанных россиян в Баку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вопрос о судьбе 11 российских граждан, содержащихся под стражей на территории Азербайджана, был поднят во время российско-азербайджанских политических консультаций в Баку, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин акцентировал внимание на необходимости скорейшего освобождения граждан России.

В официальном сообщении МИД РФ отмечается: «С российской стороны акцентирована важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в конце июня – начале июля». Российская сторона выразила обеспокоенность длительным содержанием граждан России под арестом и подчеркнула необходимость скорого разрешения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва ожидает скорого возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан.

Комментируя ситуацию с задержанными российскими гражданами, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что ситуация вокруг задержанных связана с деятельностью противников союзничества Москвы и Баку.

Напомним, 30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы.



