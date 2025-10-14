Минздрав: Количество доноров крови в России выросло более чем на 6% в 2024 году

Tекст: Валерия Городецкая

Форум прошел в Общественной палате России по инициативе Координационного совета при ОП РФ и собрал специалистов службы крови, организаторов, волонтеров, представителей ведомств и общественных объединений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Плутницкого, особенно заметно выросло количество тех, кто стал донором впервые – почти на девять процентов. Он также подчеркнул, что более 99 процентов доноров сдают кровь безвозмездно. Плутницкий отметил важность совместной работы по информированию граждан о ценности донорства и созданию эффективной системы координации среди всех участников этого движения.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по здравоохранению Николай Дайхес подчеркнул, что донорское движение в России давно вышло за рамки разовых акций и стало системной работой, включающей сотрудничество с ФМБА, Минздравом и регионами. «Активность нашего координационного совета существует уже много лет. Задачи, которые сегодня решают корсовет и в целом донорское движение, носят высокотехнологический характер, соответствующий уровню развития медицины XXI века», – отметил он.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина из Госдумы отметила государственную поддержку инициатив по развитию донорства и важность создания комфортных условий для доноров. Начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер из ФМБА заявила, что система донорства в России охватывает более 400 учреждений и полутора миллионов доноров ежегодно.

На форуме обсуждали обеспечение безопасности и устойчивости системы, внедрение новых технологий, использование нейросетей, а также взаимодействие с молодежными организациями. Среди задач – популяризация донорства и развитие координации между всеми участниками движения.