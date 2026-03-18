Ледокол «Сибирь» помог провести 165 судов в замерзшем Финском заливе

Tекст: Вера Басилая

Атомный ледокол «Сибирь» завершил миссию по разблокировке судов, застрявших во льдах Финского залива, проведя за месяц 165 судов. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что ледокол был экстренно направлен в регион по просьбе Минтранса и успешно справился с задачей, передает РИА «Новости».

Лихачев отметил, что экипаж и капитан Константин Келарев обеспечили приоритетную проводку крупнотоннажных судов, включая танкеры и сухогрузы шириной до 48 метров. По его словам, благодаря значительным габаритам ледокола удалось вывести из порта Приморск даже самые большие суда.

Глава «Росатома» сообщил, что это своеобразный рекорд, поскольку 14 лет назад аналогичные операции атомными ледоколами «50 лет Победы» и «Россия» проходили в два раза медленнее. Во вторник «Сибирь» отправилась в Мурманск и сейчас находится у Калининграда.

Лихачев добавил, что вскоре ледокол начнет работу на Северном морском пути, где в весенние месяцы традиционно наблюдаются наиболее сложные ледовые условия. Он выразил уверенность, что участие «Сибири» усилит группировку атомных ледоколов и облегчит проводку судов в Арктике.

Ранее российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе.

Минтранс России впервые за многие годы попросил Росатом вмешаться, чтобы предотвратить остановку судоходства.

Восточная часть Финского залива замерзла впервые с 2017 года.