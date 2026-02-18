  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    35 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    11 комментариев
    18 февраля 2026, 07:40

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

    17 февраля 2026, 14:23
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Комментарии (25)
    17 февраля 2026, 22:56
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Комментарии (11)
    17 февраля 2026, 14:40
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 20:59
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 21:56
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (24)
    17 февраля 2026, 15:48
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 12:33
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 21:52
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 12:03
    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

    Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве этой ночью может опуститься до минус 22 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус 26 градусов, сообщил Гидрометцентр.

    Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

    Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

    Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

    На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

    В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

    В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

    Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:19
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители России столкнулись с исчезновением отправленных сообщений и сбоем при выборе контактов в Telegram.

    Пользователи жалуются на исчезновение отправленных сообщений, а также на появление заставки «нет чатов» на главной странице приложения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что иногда пропадает возможность открыть переписку с нужным человеком – при попытке выбрать определенного контакта Telegram сбоил и открывал чат только с одним адресатом до полной перезагрузки программы.

    На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Ведомство заявило об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля.

    Комментарии (6)
    18 февраля 2026, 03:20
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала его под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 18:23
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    «В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 19:36
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость

    Доходность золота за семь лет составила в рублях 294,9%

    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Золото в России показало почти четырехкратный рост доходности за семь лет, значительно опередив рублевые вклады и недвижимость по уровню прибыли, отмечают эксперты.

    Доходность золота за 2019–2025 годы составила почти 295%, что делает его самым прибыльным финансовым инструментом за этот период, пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-издание NEWS.ru. По словам президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, вложения в золото с 2019 по 2025 год увеличились почти в четыре раза. Он подчеркнул: «Вложение в золото вне конкуренции – все статистические данные указывают рост почти в четыре раза (+294,9% за семь лет)».

    Для сравнения: рублевые вклады за тот же период принесли 115% дохода, что существенно выше официальной инфляции. Тосунян уточнил, что вложения в недвижимость выросли на 62,9%, приблизившись к общему уровню роста цен.

    В то же время инвестиции в доллар, евро и акции стали убыточными. Наибольшие потери понесли вложения на фондовом рынке, отметил глава АРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, золотые запасы России достигли рекордного уровня в 402,7 млрд долларов по итогам января.

    Ранее цены на золото и серебро обновили максимумы на мировых биржах, а стоимость золота впервые превысила 5100 долларов за тройскую унцию. Эксперты подчеркивали, что росту котировок золота способствовало ослабление курса доллара.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:32
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 19:28
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнице нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Марии Гринь.

    Гринь признали виновной в подготовке теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке, передает ТАСС.

    «13 июля 2024 года подсудимая подъехала к тыльной части административного здания Кировского межрайонного суда города Донецка ДНР с целью его поджога, однако Гринь довести свое преступное намерение до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в суде.

    Согласно приговору, Гринь получила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 16:10
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
