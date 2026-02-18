Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп
Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.
«Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».
По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.
«Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.
При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.
«На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.
Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.
