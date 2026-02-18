Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область
В ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, система ПВО ликвидировала воздушные цели, по предварительной информации, пострадавших нет, есть повреждения инфраструктуры, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома – возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.