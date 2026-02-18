Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область

Tекст: Катерина Туманова

«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома – возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.



