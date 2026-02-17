Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

Tекст: Станислав Лещенко

Еще с 2022 года Литва осаждала ФРГ просьбами прислать для постоянного размещения части германской армии – и, в конце концов, уговорила немцев на это. Осенью 2023 года Берлин обязался разместить в Литве войска на постоянной основе – бригаду общей численностью около 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц. Бригада будет иметь в своем составе 105 танков Leopard 2A8 и должна достигнуть полной оперативной готовности в 2027 году.

Ради воплощения этого плана Вильнюс взял на себя огромные расходы – выделить на строительство соответствующей инфраструктуры до 2 млрд евро. А для самой Германии размещение бригады в Литве будет стоить около 11 млрд евро.

Прибытие германской бригады в Литве рассматривается Вильнюсом как акт геополитического масштаба – Литовская Республика фактически перемещается под протекторат ФРГ. Советник литовского президента Дейвидас Матуленис советует расширять отношения с Германией и сделать все возможное, чтобы обеспечить немцам – хоть в военной форме, хоть гражданским – максимальный комфорт в Литве. В частности, он рекомендует создать отдельную программу по популяризации немецкого языка, расширить сотрудничество между высшими учебными заведениями, экономическими и культурными учреждениями двух стран.

Происходящее вряд ли бы понравилось элитам средневекового Великого княжества Литовского (ВКЛ), говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Ведь в XIII – XVI веке, когда другие прибалтийские народы пали к ногам германских крестоносцев, ВКЛ успешно сдерживало германский натиск и наносило немцам жестокие поражения. «А теперь оказывается, что современные литовцы, поддерживающие культ своих средневековых князей Миндовга, Ягайло и Витовта, бивших немцев, сами готовы сдать им часть литовского суверенитета», – отмечает Рева.

В этом плане нынешние власти Литвы выступают идейными наследниками довоенного литовского диктатора Антанаса Сметоны. «Сметона всецело ориентировался на близкую ему идеологически нацистскую Германию. Более того, как отмечает историк Александр Дюков, Сметона зондировал Берлин на предмет установления над Литвой германского протектората. Крайне символично, что в современной Литве государство всеми силами надувает культ Сметоны», – говорит Максим Рева.

Казалось бы, современная «германизация» Литвы идет по плану. Однако внезапно стало известно, что бундесвер испытывает трудности с поиском добровольцев для своей литовской бригады. «На данный момент в 203-й танковый батальон из Аугустдорфа, который должен передислоцироваться в Литву в составе 414 военнослужащих, добровольно зарегистрировались только 197 солдат. В 122-й гренадерский танковый батальон, для которого в Литве предусмотрено 640 мест, подали заявки всего 181 солдат», – пишет немецкая пресса.

По данным издания, командование бундесвера оценивает ситуацию как критическую. Если откинуть вспомогательный и гражданский персонал, основные силы бундесвера в Литве должны насчитывать свыше 1970 военнослужащих. При этом добровольно заявки на службу подали всего 209 человек.

«К службе в литовской бригаде привлекали денежными бонусами, помощью супругам военнослужащих в поиске работы в Литве, а также созданием там немецких школ для детей военнослужащих. Однако эта программа мер по привлечению добровольцев не принесла ощутимых результатов»,

– признает издание. Пока что Минобороны ФРГ планирует усилить информационную работу: в ближайшее время 43 тысячи солдат получат предложение совершить ознакомительное путешествие в Литву, чтобы своими глазами убедиться, что не так уж там все плохо и страшно. Кроме того, тем, кто согласится служить в Литве, минимальный срок службы будет сокращен с двух до одного года.

Сложившаяся ситуация крайне беспокоит литовское руководство. Президент Литвы Гитанас Науседа лично обсудил этот вопрос с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Также Науседа поговорил с канцлером Фридрихом Мерцем. «Ответ его был таков: обязательства Германии остаются неизменными, – заявил глава литовского государства. По его словам, очень важно донести до немецких солдат, что «Литва – это страна, куда приятно ехать служить, что в эту страну безопасно ехать с семьями».

Ради выполнения своих планов руководство бундесвера готово уже прибегнуть к насильственным мерам. «Бундесвер комплектуется на добровольной основе, это остается важным принципом. Но если добровольцев для важнейших с точки зрения политики безопасности миссий, таких как бригада в Литве, окажется недостаточно, то призыв туда может проводится на обязательной основе», – предупредил председатель комитета бундестага по обороне, депутат от правящей партии Христианско-демократический союз Томас Ревекамп. По его словам, необходимо донести до всех, кто идет на вербовочные пункты бундесвера, что они обязуются защищать не только родную страну, но и ее «союзников».

Далеко не все в Германии считают отправку солдат в Литву шагом оправданным. Эксперт по внешней политике из партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила:

«То, что мало кто горит желанием участвовать в этой миссии, не имеющей ничего общего с защитой своей страны – хороший знак».

Она также высмеяла план привлечь немецких военнослужащих в Литву посредством «рекламных туров по местным казармам». Дагделен иронизирует: «Может, в придачу еще и электроодеяло дадут – как-никак теплое нижнее белье в войсках порой в дефиците. Однако самым бюджетным вариантом был бы вывод войск оттуда!»

Но почему немецкие солдаты не горят желанием ехать в Литву? Частично это объясняется причинами чисто бытового характера. Даже замкомандира немецкой бригады полковник Андре Хастенрат считает, что семьям военных будет сложно обосноваться в Литве из-за проблем с работой, языкового барьера и «существующих культурных различий».

Но есть и более существенная причина. Западные СМИ и политики регулярно заявляют, что «после российской агрессии на Украину следующими могут стать страны Балтии». Иначе говоря,

германские военнослужащие боятся оказаться в гуще самых настоящих боевых действий. Служба в ФРГ видится им куда более безопасной.

Причем одними лишь досужими разговорами дело не ограничивается. Недавно центр военных игр при германском Университете имени Гельмута Шмидта провел военную игру, в которой просчитывались последствия гипотетического «российского вторжения в Литву». В результате разыгранного сценария российская армия с целью прорыва блокады Калининграда за минимальный срок захватила литовский город Мариямполе, находящийся в знаменитом «Сувалкском коридоре», а потом взяла под контроль и всю Прибалтику. Многих эти результаты очень напугали – и не только самих литовцев, но и германских военнослужащих, которых сейчас так усиленно завлекают в Литву.

Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что по факту блокада российского эксклава уже началась: транзит в этот российский регион через Литву все время сокращается из-за все большего числа вновь вводимых ограничений. «Если этот транзит совсем иссякнет и к нему добавится блокада эксклава по морю и воздуху, то перед Россией в самом деле станет задача спасать свой регион от гуманитарного кризиса и обеспечивать свою территориальную целостность. В этом смысле

заявления на тему "Сувалкского коридора" – классический самосбывающийся прогноз, авторы которого стараются, чтобы он исполнился»,

– подчеркивает Носович.

Стоит добавить, что даже в самой Литве немногие испытывают восторг от прибытия германских вояк. В прошлом году литовский госсовет по обороне постановил создать в окрестностях городка Капчяместис возле границы с Белоруссией и Польшей (в районе того самого «Сувалкского коридора») гигантский военный полигон на 15 тыс. гектаров. Тренироваться там будет в частности бригада бундесвера. Однако местные жители восстали против этих планов – их не устраивает вырубка тысяч гектаров леса и перспектива выселения. Жители Капчяместиса наотрез отказалась продавать недвижимость ради нового полигона, они устроили акции протеста.

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что протесты бесполезны, так как решение о строительстве полигона в Капчяместисе уже принято и пересмотру не подлежит. В ответ недовольные провели 16 февраля еще одну протестную акцию.

Таким образом, планы Берлина и Вильнюса по размещению в Литве бригады бундесвера наталкиваются на недовольство и сопротивление как немцев, так и литовцев. Агрессивная риторика политиков обеих стран, запугивание войной встречают все возрастающее недовольство простых людей.