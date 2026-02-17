  • Новость часаГосдума запретила передачу генетических данных россиян за рубеж
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 14:44 • В мире

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих.

    Еще с 2022 года Литва осаждала ФРГ просьбами прислать для постоянного размещения части германской армии – и, в конце концов, уговорила немцев на это. Осенью 2023 года Берлин обязался разместить в Литве войска на постоянной основе – бригаду общей численностью около 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц. Бригада будет иметь в своем составе 105 танков Leopard 2A8 и должна достигнуть полной оперативной готовности в 2027 году.

    Ради воплощения этого плана Вильнюс взял на себя огромные расходы – выделить на строительство соответствующей инфраструктуры до 2 млрд евро. А для самой Германии размещение бригады в Литве будет стоить около 11 млрд евро.

    Прибытие германской бригады в Литве рассматривается Вильнюсом как акт геополитического масштаба – Литовская Республика фактически перемещается под протекторат ФРГ. Советник литовского президента Дейвидас Матуленис советует расширять отношения с Германией и сделать все возможное, чтобы обеспечить немцам – хоть в военной форме, хоть гражданским – максимальный комфорт в Литве. В частности, он рекомендует создать отдельную программу по популяризации немецкого языка, расширить сотрудничество между высшими учебными заведениями, экономическими и культурными учреждениями двух стран.

    Происходящее вряд ли бы понравилось элитам средневекового Великого княжества Литовского (ВКЛ), говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Ведь в XIII – XVI веке, когда другие прибалтийские народы пали к ногам германских крестоносцев, ВКЛ успешно сдерживало германский натиск и наносило немцам жестокие поражения. «А теперь оказывается, что современные литовцы, поддерживающие культ своих средневековых князей Миндовга, Ягайло и Витовта, бивших немцев, сами готовы сдать им часть литовского суверенитета», – отмечает Рева.

    В этом плане нынешние власти Литвы выступают идейными наследниками довоенного литовского диктатора Антанаса Сметоны. «Сметона всецело ориентировался на близкую ему идеологически нацистскую Германию. Более того, как отмечает историк Александр Дюков, Сметона зондировал Берлин на предмет установления над Литвой германского протектората. Крайне символично, что в современной Литве государство всеми силами надувает культ Сметоны», – говорит Максим Рева.

    Казалось бы, современная «германизация» Литвы идет по плану. Однако внезапно стало известно, что бундесвер испытывает трудности с поиском добровольцев для своей литовской бригады. «На данный момент в 203-й танковый батальон из Аугустдорфа, который должен передислоцироваться в Литву в составе 414 военнослужащих, добровольно зарегистрировались только 197 солдат. В 122-й гренадерский танковый батальон, для которого в Литве предусмотрено 640 мест, подали заявки всего 181 солдат», – пишет немецкая пресса.

    По данным издания, командование бундесвера оценивает ситуацию как критическую. Если откинуть вспомогательный и гражданский персонал, основные силы бундесвера в Литве должны насчитывать свыше 1970 военнослужащих. При этом добровольно заявки на службу подали всего 209 человек.

    «К службе в литовской бригаде привлекали денежными бонусами, помощью супругам военнослужащих в поиске работы в Литве, а также созданием там немецких школ для детей военнослужащих. Однако эта программа мер по привлечению добровольцев не принесла ощутимых результатов»,

    – признает издание. Пока что Минобороны ФРГ планирует усилить информационную работу: в ближайшее время 43 тысячи солдат получат предложение совершить ознакомительное путешествие в Литву, чтобы своими глазами убедиться, что не так уж там все плохо и страшно. Кроме того, тем, кто согласится служить в Литве, минимальный срок службы будет сокращен с двух до одного года.

    Сложившаяся ситуация крайне беспокоит литовское руководство. Президент Литвы Гитанас Науседа лично обсудил этот вопрос с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Также Науседа поговорил с канцлером Фридрихом Мерцем. «Ответ его был таков: обязательства Германии остаются неизменными, – заявил глава литовского государства. По его словам, очень важно донести до немецких солдат, что «Литва – это страна, куда приятно ехать служить, что в эту страну безопасно ехать с семьями».

    Ради выполнения своих планов руководство бундесвера готово уже прибегнуть к насильственным мерам. «Бундесвер комплектуется на добровольной основе, это остается важным принципом. Но если добровольцев для важнейших с точки зрения политики безопасности миссий, таких как бригада в Литве, окажется недостаточно, то призыв туда может проводится на обязательной основе», – предупредил председатель комитета бундестага по обороне, депутат от правящей партии Христианско-демократический союз Томас Ревекамп. По его словам, необходимо донести до всех, кто идет на вербовочные пункты бундесвера, что они обязуются защищать не только родную страну, но и ее «союзников».

    Далеко не все в Германии считают отправку солдат в Литву шагом оправданным. Эксперт по внешней политике из партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила:

    «То, что мало кто горит желанием участвовать в этой миссии, не имеющей ничего общего с защитой своей страны – хороший знак».

    Она также высмеяла план привлечь немецких военнослужащих в Литву посредством «рекламных туров по местным казармам». Дагделен иронизирует: «Может, в придачу еще и электроодеяло дадут – как-никак теплое нижнее белье в войсках порой в дефиците. Однако самым бюджетным вариантом был бы вывод войск оттуда!»

    Но почему немецкие солдаты не горят желанием ехать в Литву? Частично это объясняется причинами чисто бытового характера. Даже замкомандира немецкой бригады полковник Андре Хастенрат считает, что семьям военных будет сложно обосноваться в Литве из-за проблем с работой, языкового барьера и «существующих культурных различий».

    Но есть и более существенная причина. Западные СМИ и политики регулярно заявляют, что «после российской агрессии на Украину следующими могут стать страны Балтии». Иначе говоря,

    германские военнослужащие боятся оказаться в гуще самых настоящих боевых действий. Служба в ФРГ видится им куда более безопасной.

    Причем одними лишь досужими разговорами дело не ограничивается. Недавно центр военных игр при германском Университете имени Гельмута Шмидта провел военную игру, в которой просчитывались последствия гипотетического «российского вторжения в Литву». В результате разыгранного сценария российская армия с целью прорыва блокады Калининграда за минимальный срок захватила литовский город Мариямполе, находящийся в знаменитом «Сувалкском коридоре», а потом взяла под контроль и всю Прибалтику. Многих эти результаты очень напугали – и не только самих литовцев, но и германских военнослужащих, которых сейчас так усиленно завлекают в Литву.

    Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что по факту блокада российского эксклава уже началась: транзит в этот российский регион через Литву все время сокращается из-за все большего числа вновь вводимых ограничений. «Если этот транзит совсем иссякнет и к нему добавится блокада эксклава по морю и воздуху, то перед Россией в самом деле станет задача спасать свой регион от гуманитарного кризиса и обеспечивать свою территориальную целостность. В этом смысле

    заявления на тему "Сувалкского коридора" – классический самосбывающийся прогноз, авторы которого стараются, чтобы он исполнился»,

    – подчеркивает Носович.

    Стоит добавить, что даже в самой Литве немногие испытывают восторг от прибытия германских вояк. В прошлом году литовский госсовет по обороне постановил создать в окрестностях городка Капчяместис возле границы с Белоруссией и Польшей (в районе того самого «Сувалкского коридора») гигантский военный полигон на 15 тыс. гектаров. Тренироваться там будет в частности бригада бундесвера. Однако местные жители восстали против этих планов – их не устраивает вырубка тысяч гектаров леса и перспектива выселения. Жители Капчяместиса наотрез отказалась продавать недвижимость ради нового полигона, они устроили акции протеста.

    Министр обороны Робертас Каунас заявил, что протесты бесполезны, так как решение о строительстве полигона в Капчяместисе уже принято и пересмотру не подлежит. В ответ недовольные провели 16 февраля еще одну протестную акцию.

    Таким образом, планы Берлина и Вильнюса по размещению в Литве бригады бундесвера наталкиваются на недовольство и сопротивление как немцев, так и литовцев. Агрессивная риторика политиков обеих стран, запугивание войной встречают все возрастающее недовольство простых людей.

    Главное
    ВСУ ударили по детско-молодежному центру в Херсонской области
    Минфин: Россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских конторах
    Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
    Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в смерти подростка
    Названа стоимость самых дорогих блинов в ресторанах Москвы

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации