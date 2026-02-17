В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.11 комментариев
Еврокомиссия сообщила о готовности срочно обсудить поставки нефти для Венгрии
В условиях прекращения транзита по трубопроводу «Дружба» Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию.
Еврокомиссия готова экстренно обсудить вопросы поставок российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба». По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, приоритетом для Еврокомиссии остается энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула: «Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива».
По словам Итконен, ЕК взаимодействует с украинской стороной по поводу сроков восстановления работы трубопровода и рассматривает возможность поставок нефти морем через Хорватию по запросу Венгрии. ЕК поддерживает постоянный контакт со всеми вовлеченными странами для поиска решения ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения относительно использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за ограничений Евросоюза и США.
Ранее компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но отказалась возобновить прокачку.
Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину названы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.