На Украине экс-главе Минэнерго страны светит 12 лет тюрьмы

На Украине анонсировали 12 лет тюрьмы экс-главе Минэнерго страны Галущенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшему министру энергетики и экс-главе Минюста Украины Герману Галущенко грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в финансовых махинациях. Обвинения выдвинул украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК), который сообщил об этом в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

В ЦПК уточнили, что семья бывшего министра проживает за границей, а сам он с начала военного положения на Украине покидал страну 58 раз.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в рамках масштабной операции «Мидас» была раскрыта схема по отмыванию не менее 100 млн долларов в энергетике. Следствие считает координатором схемы бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, который покинул Украину за несколько часов до обысков.

Обыски прошли также в «Энергоатоме» и у самого Галущенко. НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, всего насчитывается 1 тыс. часов записей разговоров, в которых обсуждаются коррупционные схемы. В ходе расследования в материалах фигурирует имя Галущенко под псевдонимом «Сигизмунд», а также разговоры о его желании покинуть страну.

Публикация материалов привела к отставке ряда министров, включая Галущенко, увольнению главы офиса президента Андрея Ермака и временному параличу работы парламента. В ЦПК отметили, что опубликованы не все материалы, и в расследовании могут появиться новые фигуранты, в том числе из оборонной сферы.

Напомним, Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу. Ему предъявили обвинения по статьям об участии в преступном объединении и отмывании доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего министра взяли под стражу, чтобы заставить Владимира Зеленского принять условия мирного договора и вывести войска из Донбасса.



