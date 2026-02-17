В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.14 комментариев
На Украине анонсировали 12 лет тюрьмы экс-главе Минэнерго страны Галущенко
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в крупных финансовых махинациях с возможной конфискацией имущества, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).
Бывшему министру энергетики и экс-главе Минюста Украины Герману Галущенко грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в финансовых махинациях. Обвинения выдвинул украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК), который сообщил об этом в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.
В ЦПК уточнили, что семья бывшего министра проживает за границей, а сам он с начала военного положения на Украине покидал страну 58 раз.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в рамках масштабной операции «Мидас» была раскрыта схема по отмыванию не менее 100 млн долларов в энергетике. Следствие считает координатором схемы бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, который покинул Украину за несколько часов до обысков.
Обыски прошли также в «Энергоатоме» и у самого Галущенко. НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, всего насчитывается 1 тыс. часов записей разговоров, в которых обсуждаются коррупционные схемы. В ходе расследования в материалах фигурирует имя Галущенко под псевдонимом «Сигизмунд», а также разговоры о его желании покинуть страну.
Публикация материалов привела к отставке ряда министров, включая Галущенко, увольнению главы офиса президента Андрея Ермака и временному параличу работы парламента. В ЦПК отметили, что опубликованы не все материалы, и в расследовании могут появиться новые фигуранты, в том числе из оборонной сферы.
Напомним, Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу. Ему предъявили обвинения по статьям об участии в преступном объединении и отмывании доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего министра взяли под стражу, чтобы заставить Владимира Зеленского принять условия мирного договора и вывести войска из Донбасса.