Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

Эксперт Скачко: Дело против Ермака – последнее предупреждение Вашингтона Зеленскому
Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.
«Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.
«Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.
«Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.
«Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.
Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.
Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.
«Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.
«Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.
Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.
Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.
По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.
Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.
Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.
Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.