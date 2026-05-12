Axios: Возросла угроза военного вторжения США на Кубу
Глава Белого дома усиливает давление на правительство Кубы, что вызывает серьезные опасения по поводу возможного военного вторжения США на карибский остров, пишет Axios.
Американское вторжение на Кубу может стать самым серьезным конфликтом между Вашингтоном и Гаваной со времен Карибского кризиса 1962 года, сообщает axious это порталд или газета
По данным издания, с февраля у побережья острова значительно увеличилось количество разведывательных полетов США. Кроме того, на прошлой неделе Вашингтон ввел новые санкции, которые глава МИД Кубы назвал «коллективным наказанием геноцидного характера».
Островное государство сталкивается с обостряющимся гуманитарным кризисом, который местные власти связывают с американской энергетической блокадой, мешающей поставкам нефти. Ситуация усугубилась после ареста лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что лишило Гавану ключевого поставщика энергоресурсов. При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что Трамп в частной беседе заверил его в отсутствии намерений начинать вторжение.
«Куба – это несостоятельное государство, которым ужасно управляли на протяжении многих лет и чьи правители потерпели серьезную неудачу с потерей поддержки со стороны Венесуэлы», – заявил представитель Белого дома. Госсекретарь Марко Рубио также высказал мнение, что экономическая система страны не работает и не подлежит исправлению, назвав правящую партию некомпетентными коммунистами.
Эксперт из Международного университета Флориды Себастьян Аркос считает, что военное вмешательство было возможно в январе, но конфликт с Ираном отвлек ресурсы на Ближний Восток. Теперь, по его словам, фокус внимания снова смещается на Кубу. Он предполагает, что Трамп может предпринять дистанционные военные действия, чтобы шокировать кубинский режим и создать условия для смены руководства.
