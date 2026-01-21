Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
В соцсетях активно обсуждают появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе после недавнего инцидента с глазом.
Пользователи соцсетей активно обсуждали внешний вид Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
Президент Франции вышел на трибуну в темных очках, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов. В интернете появилось множество отредактированных фотографий, на которых Макрон изображен в клоунских или больших розовых очках.
Один из пользователей сравнил Макрона с Морфеусом – персонажем фильма «Матрица», известным своими необычными очками. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным. Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу. Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.