Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.4 комментария
В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном
Активисты предложили мобилизовать сына президента США Дональда Трампа Бэррона Трампа для участия в конфликте с Ираном на Ближнем Востоке ради демонстрации патриотизма.
Тысячи граждан США подписали обращение с призывом направить Бэррона Трампа на службу, передает РИА «Новости».
В социальных сетях стремительно набирает популярность хештег #SendBarron.
В соцсетях есть как и поддержка действий США на Ближнем Востоке, и гнев, тысячи людей требуют отправить сына президента в армию.
Авторы инициативы с сарказмом отмечают, что Америка остается сильной благодаря таким лидерам, как Дональд Трамп. В тексте указано, что служение является честью, а сила передается по наследству, поэтому сыну следует взять пример с отца и лично поехать в зону боевых действий.
Организатором движения за отправку юноши в Иран журналисты называют Тоби Мортона. Ранее этот человек работал сценаристом известного мультсериала South Park.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США не поддержали решение администрации о начале военных действий против Ирана. Президент Дональд Трамп связал сроки окончания военной кампании с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.