В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тысячи граждан США подписали обращение с призывом направить Бэррона Трампа на службу, передает РИА «Новости».

В социальных сетях стремительно набирает популярность хештег #SendBarron.

В соцсетях есть как и поддержка действий США на Ближнем Востоке, и гнев, тысячи людей требуют отправить сына президента в армию.

Авторы инициативы с сарказмом отмечают, что Америка остается сильной благодаря таким лидерам, как Дональд Трамп. В тексте указано, что служение является честью, а сила передается по наследству, поэтому сыну следует взять пример с отца и лично поехать в зону боевых действий.

Организатором движения за отправку юноши в Иран журналисты называют Тоби Мортона. Ранее этот человек работал сценаристом известного мультсериала South Park.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США не поддержали решение администрации о начале военных действий против Ирана. Президент Дональд Трамп связал сроки окончания военной кампании с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.