Стало известно, что фигуранта дела экс-главы ГВСУ №8 этапируют в Москву

Фигуранта дела экс-главы ГВСУ №8 этапируют в Москву
Осужденного Гордейко этапируют из СИЗО-1 Новосибирской области в Москву для проведения следственных действий по делу о хищениях у Минобороны при строительстве по госконтрактам, сказано в ходатайстве.
В ходатайстве, с которым ознакомилось агентство ТАСС, говорится о необходимости этапировать из СИЗО-1 по Новосибирской области в Москву осужденного Гордейко и провести с его участием необходимые следственные и процессуальные действия.
В документе не уточняется процессуальный статус Гордейко, однако отмечается, что он является одним из фигурантов дела экс-руководителя ГВСУ №8 Вадима Выгулярного.
Дело связано с хищением денежных средств Минобороны при строительстве объектов по государственным контрактам с участием бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой.
Ранее Вадим Выгулярный признал вину в рамках уголовного дела.
Вопросы о размере ущерба и деталях совершенных преступлений остаются открытыми, следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и ролей его участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 9 млрд рублей у Минобороны. Также под стражу была заключена бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова.