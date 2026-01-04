Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.2 комментария
В киберполиции указали личные данные, которые нельзя передавать посторонним
Раскрытие, даже по ошибке, паспортных данных, кодов доступа и других важных сведений может привести к краже денег или использованию вашей личности, напомнили эксперты киберполиции МВД России.
«Паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» – прямой путь к краже. Коды доступа: любые одноразовые пароли из SMS или push-уведомлений. Их не запрашивают – их воруют», – предупредили эксперты в Telegram-канале «Вестник киберполиции Росии».
Не стоит раскрывать и свой адрес, текущее местоположение, привычные маршруты или номера близких, особенно в открытых профилях в интернете. Эти данные превращаются в инструмент против их владельца и его семьи.
Комбинация имени, даты рождения и номера телефона позволяет подобрать пароль или получить доступ к электронной почте, а также оформить кредит на потенциальную жертву аферистов.
Эксперты подчеркивают: настоящие службы безопасности не требуют отправки кодов, фото документов или других личных данных якобы «для защиты».
Любая передача персональных данных посторонним ставит под угрозу финансовую жизнь, репутацию и безопасность.
