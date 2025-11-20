  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    20 ноября 2025, 15:55 • Справки

    Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

    Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Теория о пользе лени

    Акст убежден, что каждому человеку природой дана ограниченная энергия, и ее растрата непосредственно отражается на скорости наступления старости. Согласно его концепции, энергичный образ жизни провоцирует преждевременное старение. Исследования ученого включают примеры известных деятелей прошлого, таких как британский премьер-министр Уинстон Черчилль, немецкий канцлер Конрад Аденауэр и мать английской королевы Елизаветы II, достигшие глубокой старости без регулярных занятий спортом.

    Напротив, спортсмен Владимир Куц, установивший мировые рекорды в беге, скончался в 48 лет от инфаркта миокарда, став наглядным примером опасности экстремальной физической активности. Подобных историй, иллюстрирующих взаимосвязь спортивных достижений и короткой жизни, зафиксировано немало.

    Однако научное сообщество не спешит признать теорию Акста как универсальную рекомендацию. Врачи подчеркивают необходимость дифференцированного подхода к вопросам физического воспитания и предупреждают о возможных негативных последствиях чрезмерных тренировок, подчеркивая, что выбор режима активности должен учитывать индивидуальные особенности организма.

    Активность и здоровье: советы профессионалов

    Ученые и медики призывают пересмотреть стереотипы о связи между физической активностью и долголетием. Вместо идеи, что лень ведет к долгой жизни, исследователи предлагают иную точку зрения: поддержание активного образа жизни приносит ощутимую пользу здоровью.

    Баланс активности и отдыха: современные исследования

    Ряд экспертов отмечает, что далеко не все доказательства свидетельствуют о прямой связи между низкой физической активностью и большей продолжительностью жизни. Генетик Анастасия Сивакова подчеркивает: «Наука однозначно подтверждает, что умеренные физические нагрузки благоприятно воздействуют на здоровье и продолжительность жизни». По ее словам, здоровый образ жизни способствует защите от возрастных изменений и снижает риск развития хронических заболеваний.

    Кардиолог Иосиф Шубитидзе соглашается: «Физическая активность улучшает работу сердца, сосудов, стимулирует кровообращение и обмен веществ». Вместе с тем он напоминает о важности индивидуального подхода: «Нужно подбирать нагрузку, соответствующую вашим личным возможностям и медицинским показаниям».

    Профессиональный спорт и любительская активность: разница очевидна

    Различие между профессиональными спортсменами и обычными любителями физической активности велико. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун рассказывает: «Профессиональный спорт сопряжен с высокими рисками, включая постоянные травмы и повышенные нагрузки на сердце». Профессор Евгений Ачкасов добавляет: «Постоянные тренировки профессиональных атлетов нередко приводят к серьезным изменениям в структуре сердечной мышцы, известным как "синдром спортивного сердца"».

    Любительская активность, напротив, представляет минимальный риск для здоровья, если подходить к ней рационально. «Начинать занятия желательно под руководством опытного тренера, который подберет подходящие вашему типу телосложения и подготовке нагрузки», – советует Алексей Решетун.

    Ключевая роль отдыха и восстановления

    Ни один эксперт не отрицает важность отдыха и восстановления после тренировок. «Даже самые физически выносливые люди нуждаются в восстановлении, иначе возрастает риск травм и хронического переутомления», – подчеркивает врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе.

    Ольга Уманова, клинический психолог, делится советом: «Организму необходимо переключаться между фазами активности и отдыха. Постарайтесь планировать "окна" для расслабления, выбирая тихие места и спокойные занятия, исключающие экраны смартфонов и компьютеров».

    Вместе с тем психологи указывают на разницу между обычным отдыхом и настоящей усталостью: «Если ваша апатия затягивается надолго, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину вашего упадка сил».

    Как жить дольше: конкретные советы

    Специалист в области старения Михаил Болков поделился своими выводами и полезными рекомендациями о том, как добиться долгой и качественной жизни. Он выделяет несколько ключевых моментов, позволяющих избежать раннего старения и улучшить общее состояние здоровья.

    Причины омоложения хронических болезней

    Болков отмечает заметную тенденцию, когда серьезные заболевания, такие как инфаркт, рак, диабет и гипертония, начали проявляться в более молодом возрасте. Ранее эти болезни рассматривались преимущественно как характерные для старшего поколения, теперь же ими страдают даже молодые люди. Основные причины, по мнению Болкова, включают изменение стиля жизни, рост уровня стресса, неправильное питание и экологические факторы.

    Пример: раньше считалось, что онкологические заболевания поражают преимущественно пожилых людей, но сейчас опухоли обнаруживаются и у молодежи.

    Рекомендации по сохранению здоровья

    Формирование здоровых привычек с детства

    Образ жизни закладывается в юном возрасте, поэтому важно прививать детям правильные пищевые привычки, физическую активность и гигиену. Родители должны подавать личный пример, создавая атмосферу заботы о здоровье.

    Гуляйте вечером всей семьей, проводите совместные обеды и поощряйте чтение книг.

    Правильное питание

    Современная пищевая промышленность привела к росту потребления продуктов быстрого приготовления, насыщенных сахаром, солью и трансжирами. Переход на рацион, богатый овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, существенно снижает риск ранних проявлений хронических заболеваний.

    Ограничьте потребление переработанной пищи и замените ее свежими натуральными продуктами.

    Регулярная физическая активность

    Недостаточная подвижность стала серьезной проблемой современности. Двигательная активность стимулирует выработку гормонов, улучшающих работу мозга и сердца, а также препятствует развитию ожирения и сахарного диабета.

    Включите ежедневные прогулки, танцы или велосипедные поездки в ваш распорядок дня.

    Управление стрессом

    Хронические переживания и эмоциональные потрясения ослабляют защитные функции организма, увеличивая риск инфекций и обострения хронических заболеваний. Забота о психическом благополучии повышает сопротивляемость организма.

    Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения и развивайте умение управлять эмоциями.

    Осведомленность о факторах риска

    Развитие медицины позволило диагностировать заболевания на ранней стадии, что открывает путь к успешному лечению и профилактике. Своевременное обращение к специалистам и прохождение профилактических обследований сохраняет здоровье на долгие годы.

    Посещайте врача регулярно и выполняйте назначенные процедуры и анализы.

    Михаил Болков призывает не полагаться только на медицинскую помощь, а стремиться развивать культуру здоровья на личном и общественном уровнях. Лишь объединив усилия государства, образовательных учреждений и каждой отдельной семьи, можно преодолеть проблему омоложения болезней и создать основу для счастливой и долгой жизни.

    Так как продлить жизнь и оставаться здоровым?

    Вопрос оптимального распределения физических нагрузок остается открытым. Научные исследования демонстрируют как пользу, так и потенциальные риски форм физической активности. Индивидуальный подход и понимание особенностей собственного организма позволяют выбрать наиболее подходящую стратегию поведения, обеспечивающую сохранение здоровья и активное долголетие.

    Следуя простым правилам и прислушиваясь к собственным ощущениям, каждый способен создать собственную формулу успешного взаимодействия с окружающей действительностью, обеспечивая высокую степень комфорта и удовлетворенности жизнью. Только соблюдая принципы сбалансированной активности и осознанного отдыха, можно достичь истинного благополучия и обеспечить себе долгие годы полноценной жизни.

