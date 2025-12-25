Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Путин назначил Зыкова новым послом России в Северной Македонии
По указу Президента России Дмитрий Зыков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.
Указ президента Владимира Путина о назначении 57-летнего Дмитрия Зыкова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.
Прежнего российского посла в Северной Македонии Сергея Баздникина Путин освободил от должности в начале декабря. После возвращения в Москву Баздников возглавил Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России.
До назначения в Скопье Зыков занимал пост заместителя директора Второго европейского департамента МИД России. Дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России утвердил Анну Пономареву послом в Чехии. Ранее глава государства назначил Сергея Андреева послом России в Словакии.
А до этого президент России освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.