    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Умерла Вера Алентова
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 19:20

    Путин сменил посла в Северной Македонии

    Путин назначил Зыкова новым послом России в Северной Македонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По указу Президента России Дмитрий Зыков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    Указ президента Владимира Путина о назначении 57-летнего Дмитрия Зыкова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    Прежнего российского посла в Северной Македонии Сергея Баздникина Путин освободил от должности в начале декабря. После возвращения в Москву Баздников возглавил Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России.

    До назначения в Скопье Зыков занимал пост заместителя директора Второго европейского департамента МИД России. Дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России утвердил Анну Пономареву послом в Чехии. Ранее глава государства назначил Сергея Андреева послом России в Словакии.

    А до этого президент России освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    25 декабря 2025, 14:56
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    25 декабря 2025, 14:14
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 16:12
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    24 декабря 2025, 21:50
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    25 декабря 2025, 11:03
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    24 декабря 2025, 19:38
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 21:08
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    25 декабря 2025, 01:20
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    25 декабря 2025, 15:28
    Вера Алентова умерла после прощания с актером Лобоцким

    Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни вскоре после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    «Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», – рассказал художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.

    Церемония прощания с артисткой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Алентова работала шестьдесят лет. Пискарев подтвердил, что прощание обязательно состоится на сцене родного театра, а дата будет определена позднее.

    В театре уточнили, что Алентова умерла на 84-м году жизни, причина ее смерти не раскрывается. Актрису хорошо знали по десяткам ролей на театральной сцене и в кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря на 67-м году жизни после длительной болезни.

    25 декабря 2025, 13:57
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    24 декабря 2025, 21:16
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    25 декабря 2025, 02:19
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    25 декабря 2025, 15:21
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    25 декабря 2025, 16:36
    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    24 декабря 2025, 20:12
    СК задержал директора пансионата после массового отравления в Видном

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор пансионата в Видном, где скончались шесть человек и пострадали более 40 постояльцев, обвинена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следствие предъявило обвинение генеральному директору пансионата для пожилых людей в Видном, где ранее произошло массовое отравление, в результате которого пострадали более 40 человек, а шесть скончались, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, директора задержали сразу после установления первой информации о происшествии.

    В СК уточнили: «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержана генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, ей предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 238 УК РФ)».

    Пока детали следствия не раскрываются, однако речь идет о статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух и более лиц. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия и причины массового отравления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из подмосковных пансионатов зафиксировали отравление группы из 30 человек.

    В частном пансионате в Видном Московской области произошла вспышка отравления, в результате которой скончались три человека.

    В доме престарелых в Астраханской области три пожилые женщины погибли от отравления газом.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

