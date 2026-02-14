Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова
Украинские силовики инициировали досудебное расследование в отношении Нурлана Сабурова после соответствующего обращения юриста Евгения Пронина.
Служба безопасности Украины внесла сведения о предполагаемом правонарушении Нурлана Сабурова в Единый реестр досудебных расследований, передает ТАСС.
Украинский адвокат Евгений Пронин сообщил о начале расследования, уточнив, что оно стартовало по его заявлению против гражданина Казахстана.
«Служба безопасности Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного правонарушения гражданином Республики Казахстан <…> Нурланом Сабуровым», – говорится в заявлении Пронина.
В апреле 2022 года Сабурова внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Ранее Сабурову был запрещен въезд в Россию на 50 лет после критики спецоперации на Украине, а также по причине нарушений миграционного и налогового законодательства.
О запрете он узнал по прилете в московский аэропорт Внуково, после чего покинул Россию и отправился в Казахстан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео о поддержке российских военных.
Ранее ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны начали отменять концерты стендапера. Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.