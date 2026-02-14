ПВО сбила 55 украинских БПЛА над Кубанью, Азовским и Черным морями

ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.