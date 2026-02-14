Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Песков назвал Гуменника молодцом после выступления на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник завершил Олимпиаду в Италии на шестом месте, поразив зрителей чистым прокатом произвольной программы и высоким итоговым баллом, его выступление положительно оценил пресс-секретарь президента России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского фигуриста Петра Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии, пишет Чемпионат.
Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, считает: при ином отношении судей Гуменник мог бы войти в тройку сильнейших, так как в судействе присутствует субъективность.
Песков подчеркнул, что, несмотря на итоговое шестое место, Гуменник выступил достойно и заслуживает похвалы. Он добавил: «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!».
Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами. При этом, спортсмен завершил короткую программу на 12-й позиции.
Ранее образ Гуменника с каскадом красных цветов отметил итальянский Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.