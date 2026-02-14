Песков назвал Гуменника молодцом» после выступления на Олимпиаде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского фигуриста Петра Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии, пишет Чемпионат.

Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, считает: при ином отношении судей Гуменник мог бы войти в тройку сильнейших, так как в судействе присутствует субъективность.

Песков подчеркнул, что, несмотря на итоговое шестое место, Гуменник выступил достойно и заслуживает похвалы. Он добавил: «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!».

Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами. При этом, спортсмен завершил короткую программу на 12-й позиции.

Ранее образ Гуменника с каскадом красных цветов отметил итальянский Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.



