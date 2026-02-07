Мать Гуменника рассказала о решении проблемы с музыкой для выступления

Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.3 комментария
Мать Гуменника сообщила, что найдено хорошее решение с музыкой для выступления
Проблема с авторскими правами на музыку для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года решена, хотя детали пока не раскрываются, сообщила мать фигуриста.
Проблема с использованием музыки в короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года решена, заявила его мать Елена, передает РИА «Новости».
Она отметила: «Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!»
Ранее стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.
Детали нового решения пока не разглашаются, однако семья спортсмена выразила уверенность, что найденный вариант устроит все стороны.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выступил с эмоциональной оценкой ситуации с музыкальным сопровождением у фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.