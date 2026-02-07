В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.3 комментария
В центре Милана во время акции против Олимпийских игр группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками, задержаны несколько человек.
В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.
Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС
Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.
Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.
Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.