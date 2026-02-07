При атаке ВСУ на Белгород десятью ракетами пострадали два человека

  • Новость часаНа Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    7 февраля 2026, 17:20 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Белгород десятью ракетами пострадали два человека

    ВСУ атаковали Белгород десятью ракетами, пострадали двое мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ракетного обстрела Белгорода были ранены двое мужчин, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили местные власти.

    ВСУ нанесли удар по Белгороду, выпустив 10 ракет, сообщил в своем официальный канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

    Медики оперативно оказали пострадавшим помощь прямо на месте происшествия. После обследования в городской больнице №2 предварительные диагнозы у обоих мужчин не подтвердились, угрозы их жизни нет.

    В результате атаки повреждены два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в селе Муроме мужчина погиб, а женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

    А в ночь на пятницу обстрел ВСУ привел к серьезным повреждениям в Белгороде. Глава региона уточнил, что пункты временного размещения и временного обогрева пока не разворачивают.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    Комментарии (17)
    7 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    Комментарии (9)
    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (13)
    7 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    Комментарии (10)
    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтоженная в зоне СВО диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была вооружена в основном автоматами Калашникова, сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

    По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».

    «Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.

    Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.

    Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.

    В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.

    Комментарии (2)
    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    @ Корпорация «ЭЛКОР»

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области, заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

    Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о ночном ударе России по самой крупной в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. Эта подстанция играет ключевую роль в распределении электроэнергии по западным регионам Украины, объединяя мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансируя энергоснабжение за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, пишет украинское издание «Страна».

    Кроме того, объект отвечает за прием импортируемой из Евросоюза энергии и аварийно-диспетчерской помощи. Нарушение работы подстанции грозит перебоями с электроснабжением и риском дефицита мощности в регионе, отметил Игнатьев. По его словам, в ближайшие четыре дня в украинской энергетике ожидаются серьезные трудности.

    «На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт помощи от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», – заявил Игнатьев.

    Ранее сообщалось, что Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена.

    Критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК на Украине.

    Комментарии (9)
    7 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в центре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В квартире на 3-й Красногвардейской улице обнаружили тело Сергея Тропина, который ранее занимал пост заместителя министра юстиции.

    Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости». По информации собеседника агентства, Сергей Тропин был найден мертвым в квартире на 3-й Красногвардейской улице в центре Москвы.

    О причинах смерти пока не сообщается. На месте работают сотрудники полиции и следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в поселении Филимонковское в Новой Москве.

    На Бали в туристическом районе Убуд обнаружили мертвым 41-летнего гражданина России, причиной смерти называют остановку сердца.

    Полиция Паттайи сообщила о гибели пропавшего в январе россиянина Михаила Емельянова, которого похитили, убили и расчленили.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине

    Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Балицкий: Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Информацию об обстреле Балицкий разместил в своем Telegram-канале.

    По его словам, информации о пострадавших не поступало. Губернатор также отметил, что сохраняется опасность повторных ударов по городу.

    В январе женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Энергодаре.

    В июле ВСУ обстреляли детсад и дома в Энергодаре.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника на территории предприятия в Конаковском округе ночью зафиксировано возгорание, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    На данный момент о пострадавших не сообщалось. «Все силы и средства на месте», – приводятся слова Королева в Telegram правительства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В Курской области дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Все украинские АЭС вынужденно снизили мощность
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    На Украине не стали наказывать Мудрика за слова о Волыни
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации