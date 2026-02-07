Зеленский рассказал об «эмоциях» переговорщиков в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил, что украинская делегация рассказала о деталях диалога с представителями России и США, а также о моментах, вызвавших «наибольшие эмоции и наибольший конструктив», передает РИА «Новости».

Зеленский отметил, что ждал доклада по «чувствительным» вопросам переговоров, однако не раскрыл подробностей обсуждаемых тем.

Переговоры проходили в Абу-Даби в среду и четверг, это уже второй раунд встреч такого уровня.

Первый раунд состоялся там же 23-24 января. В переговорах участвовали делегации России, США и Украины. Вся встреча проходила в закрытом режиме, представители СМИ не были допущены.

Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал эти переговоры конструктивными.