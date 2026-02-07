На штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии напали вандалы

Вандалы залили штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии краской

Tекст: Вера Басилая

Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма в Милане, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда неизвестные испачкали красной краской внешние стены и логотип здания. В помещении также располагаются организации Sport e Salute и национальные спортивные федерации Италии.

Правоохранительные органы провели расследование произошедшего. В настоящее время начаты работы по восстановлению фасада здания и устранению последствий нападения.

Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.