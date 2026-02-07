Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.3 комментария
На штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии напали вандалы
Вандалы залили штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии краской
В Милане неизвестные залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии и спортивные федерации, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма в Милане, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда неизвестные испачкали красной краской внешние стены и логотип здания. В помещении также располагаются организации Sport e Salute и национальные спортивные федерации Италии.
Правоохранительные органы провели расследование произошедшего. В настоящее время начаты работы по восстановлению фасада здания и устранению последствий нападения.
Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.