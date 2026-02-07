Британский фристайлист избежал наказания за послание уриной на снегу на ОИ

Британский спортсмен Кенуорти избежал санкций за послание уриной на снегу на ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Серебряный призер Олимпиады 2014 года в Сочи британский фристайлист Гас Кенуорти не понесет наказания за политический пост в соцсетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian. Поводом стала опубликованная им в Instagram* фотография с надписью на снегу, выполненной уриной и содержащей нецензурное высказывание в адрес миграционной службы ICE США.

В своем посте Кенуорти призвал подписчиков обратиться к сенаторам своих штатов с требованием ограничить влияние ICE и CBP, вывести их из американских сообществ, прекратить финансирование, а также установить рамки для арестов без ордера и прекратить рейды в школах и больницах.

«Невинные люди были убиты, так что с нас хватит. Мы не можем ждать, пока ICE продолжает действовать в наших сообществах с неограниченной властью», – написал спортсмен.

В Международном олимпийском комитете пояснили, что Кенуорти не нарушил правил игр. Представитель МОК отметил, что участникам разрешается выражать свои взгляды согласно установленным принципам, а личные публикации спортсменов в соцсетях не регулируются комитетом.

Между тем МВД Италии ранее заявило, что американские спецслужбы, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне около двух тысяч человек собрались у Миланского технического университета, требуя выдворения агентов ICE из состава американской делегации на Олимпиаде.

Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

А финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.



