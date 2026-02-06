Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.9 комментариев
Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
Финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022 после того, как во время гонки у него замерз пенис, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.
Спортсмен выбыл из олимпийской команды из-за тяжелой травмы, сообщает New York Post. Линдхольм, которому сейчас 28 лет, получил повреждение на тренировке еще в мае прошлого года. Во время пробежки у него возникли сильные боли в спине, а последующее медицинское обследование выявило стресс-перелом крестца – участка позвоночника в нижней части спины между тазовыми костями. Восстановление затянулось, и спортсмен так и не сумел вернуться в оптимальную форму.
О своей травме Линдхольм рассказал в соцсетях, отметив, что ему предстоит длительная пауза. В итоге он не попал в состав финской олимпийской делегации, в которую вошли 103 спортсмена.
Мировую известность лыжнику принес инцидент на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Во время мужской гонки на 50 км, проходившей при экстремально низких температурах, Линдхольм получил обморожение полового органа. Из-за мороза дистанцию сократили до 28 км, однако даже это не спасло спортсменов от последствий холода.
Позже Линдхольм открыто рассказал журналистам о случившемся, признав, что это был уже второй подобный случай в его карьере. По словам лыжника, самое тяжелое началось после финиша, когда тело начало отогреваться. «Когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой», – рассказывал он.
Несмотря на тяжелые условия, Линдхольм тогда сумел завершить гонку и занял 28-е место, назвав соревнование одним из самых мучительных в своей карьере.
Олимпийская гонка 2026 года пройдет 21 февраля на лыжном стадионе в Тезеро (Италия). Действующий олимпийский чемпион Александр Большунов не будет защищать титул – ранее его апелляция на участие в Играх в нейтральном статусе была отклонена Спортивным арбитражным судом.