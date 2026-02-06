Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.3 комментария
ФАС начала изучать комиссии и тарифы маркетплейсов
ФАС объявила о начале проверке комиссий и тарифов маркетплейсов
Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.
Федеральная антимонопольная служба России начала анализ механизмов взыскания комиссий и формирования тарифов на услуги маркетплейсов.
Как сообщил на международной научно-практической конференции «Конкурентная политика в условиях цифровизации коммерческого оборота товаров, работ, услуг» глава ФАС Максим Шаскольский, ведомство уделяет особое внимание зависимости ставок от страны происхождения товаров, скидочным программам, способам оплаты и компенсациям за утраченные или поврежденные заказы, пишет ТАСС.
Он напомнил, что для контроля цифровых рынков в 2023 году был принят так называемый пятый антимонопольный пакет. Новый пакет законов позволяет быстрее выявлять и устранять нарушения, а также поддерживать конкуренцию среди маркетплейсов.
За последний год ФАС уже неоднократно обращалась к крупнейшим площадкам с предупреждениями о недопустимости навязывания продавцам невыгодных условий.
«Сейчас ФАС России изучает механизмы комиссий и тарифов на услуги маркетплейсов, в том числе в зависимости от страны происхождения товара, скидок за счет площадок, способа оплаты, размера компенсации за утраченный или поврежденный товар. Также анализируются алгоритмы ранжирования информации в поисковой выдаче. В случае выявления признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования», – заявил Шаскольский.
По его словам, наряду с анализом комиссий, ФАС проверяет алгоритмы поиска и сортировки товаров, чтобы исключить возможные манипуляции в интересах отдельных продавцов. Если будут выявлены нарушения, служба обещает принять соответствующие антимонопольные меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС объявила, что продавцы стройматериалов на маркетплейсах организовали картельный сговор.
Ранее Wildberries и Ozon внесли изменения в регламенты для продавцов, сняли спорные требования и расширили возможности для предпринимателей по рекомендации ФАС.
До этого Союз торговых центров России обратился в ФАС с просьбой оценить демпинг со стороны маркетплейсов, который уменьшает доходы ретейлеров.