Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Международные резервы России обновили исторический максимум
Объем международных резервов России достиг 786,9 млрд долларов, что стало новым рекордом благодаря переоценке активов.
За неделю с 16 по 23 января международные резервы России увеличились на 2,3%, достигнув отметки 786,9 млрд долларов. Это новый исторический рекорд, сообщает Банк России. За этот период прирост составил 17,8 млрд долларов, что связано преимущественно с положительной переоценкой активов
Неделей ранее, 16 января, международные резервы России составляли 769,1 млрд долларов. Они включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.
Данные показатели отражают сумму высоколиквидных активов, находящихся в распоряжении Банка России и правительства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов.
Ранее объем международных резервов России достиг рекордного значения в 763,9 млрд долларов к концу декабря.