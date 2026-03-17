Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО

Tекст: Елизавета Шишкова

Закон был принят Госдумой, передает РИА «Новости». Теперь штраф за езду без полиса ОСАГО может быть наложен на водителя только один раз в сутки, вне зависимости от того, как было зафиксировано нарушение. Ранее автовладельцы могли получать несколько штрафов за одни и те же сутки, если их нарушение фиксировали разными способами.

Размер штрафа остается прежним – 800 рублей, а при повторном нарушении он составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Изначальная редакция закона распространялась только на случаи, когда нарушение фиксируют камеры, но в итоговую версию поправки вошли в более широком виде.

Документ вступает в силу в день его официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус, что приведет к снижению стоимости ОСАГО для автомобилистов, у которых не было аварий.

Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

При этом мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, занижая цену или предлагая большие скидки.