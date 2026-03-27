Премьер-министр Монголии Занданшатар передал прошение об отставке
Глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар направил прошение об освобождении от своей должности руководящему совету правящей партии страны.
Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ, Гомбожавын Занданшатар 27 марта передал прошение об отставке в руководящий совет правящей Монгольской народной партии, передает РИА «Новости».
Занданшатар был избран на должность премьер-министра Монголии 13 июня 2025 года. Он обучался в России с 1987 по 1992 год в Иркутском институте народного хозяйства, где изучал финансы и экономику. Ранее, с 2019 по 2024 год, он занимал пост спикера парламента, а с 2024 года работал главой аппарата президента Монголии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после выборов. Ее партия заняла первое место на выборах, но не получила парламентского большинства.