Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
В Шебекино женщина с минно-взрывной травмой сама пришла за медпомощью
После очередной дрон-атаки ВСУ на Белгородскую область в ряде поселений оказались поврежденными частные дома, автомобили, тракторы, в Шебекино одна из пострадавших от БПЛА сама пришла за медпомощью, сообщили в Telegram-канале Оперштаба региона.
«За медицинской помощью самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала сегодня в результате детонации дрона в городе Шебекино. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода с диагнозом «минно-взрывная травма», – сказано в сообщении.
Ранее в субботу мужчина погиб при ударе украинского дрона под Белгородом, а подросток был ранен при атаке дрона ВСУ в белгородском Шебекино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу при ударе украинского дрона по машине под Белгородом погиб мужчина. Также удар беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде 15 мая повредил более 70 квартир, а число пострадавших жильцов в нем выросло до девяти человек.