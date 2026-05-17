Фицо признался, что считает украинский конфликт затяжным
Украинский конфликт становится всё менее предсказуемым, и всё более затяжным, так что даже прогнозировать сроки его завершения практически невозможно, признался премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.
«Я думаю, эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда она закончится. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», – приводит ТАСС слова Фицо.
По его словам, надежды некоторых европейских политиков на ослабление России иллюзорны. Стратегия западных стран в отношении украинского конфликта провалилась.
Поэтому Словакия продолжает вести суверенную внешнюю политику ради сохранения мира на европейском континенте, так как мир – главная ценность.
«Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», – сказал он.
Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского. Он также заявил о намерении продолжить визиты в Россию. Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти.