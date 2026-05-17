  
    США вернулись к «стратегической двусмысленности» с Тайванем
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    17 мая 2026, 06:28 • Новости дня

    Фицо признался, что считает украинский конфликт затяжным

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт становится всё менее предсказуемым, и всё более затяжным, так что даже прогнозировать сроки его завершения практически невозможно, признался премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.

    «Я думаю, эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда она закончится. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», – приводит ТАСС слова Фицо.

    По его словам, надежды некоторых европейских политиков на ослабление России иллюзорны. Стратегия западных стран в отношении украинского конфликта провалилась.

    Поэтому Словакия продолжает вести суверенную внешнюю политику ради сохранения мира на европейском континенте, так как мир – главная ценность.

    «Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского. Он также заявил о намерении продолжить визиты в Россию. Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти.

    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы создать «специальный антироссийский трибунал» из-за событий на Украине, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Отношение некоторых стран ЕС к Грузии такое, что мы не можем принимать решения, которые влекут для нас дополнительные риски и опасности», – сказала она.

    По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии».

    «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Мака Бочоришвили.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран.

    Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Вероятное скорое завершение конфликта грозит украинским властям резким сокращением военной и гуманитарной помощи со стороны ближайших европейских соседей из-за накопившейся усталости, отмечает Newsweek.

    Вероятное окончание спецоперации на Украине способно оставить Киев без поддержки союзников, передает РИА «Новости».

    Журналисты Newsweek отмечают особую угрозу со стороны Варшавы. «После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий – особенно среди соседей Украины – может ослабить их позиции за столом переговоров», – пишет американское издание.

    Ухудшение двусторонних отношений повлечет серьезные сложности в обороне и интеграции страны в Евросоюз. Варшава стремительно сокращает помощь на фоне экономического спада и нерешенных противоречий. При этом польская инфраструктура остается критически важной для транзита военных и гуманитарных грузов.

    Российские власти неоднократно подчеркивали негативный эффект от накачивания киевского режима западным оружием. Подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Любые транспортные средства с иностранным вооружением становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Ранее Reuters также сообщало о риске потери Украиной поддержки европейских союзников.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе по Киеву.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    16 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку, продолжают вести бои в Великой Шапковке, сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов..

    Российские военнослужащие из состава группировки «Запад» успешно выбили противника из населенного пункта Кутьковка. Об этом в ходе инспекции передовых позиций объявил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, передает Минобороны в MAX.

    Он отметил текущие успехи российских солдат на данном оперативно-тактическом направлении. «Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана.

    В начале мая подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    В конце апреля бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.

    16 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    16 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.

    16 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередную группу БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион в субботу, сообщили в мэрии Москвы.

    Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

    С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

    Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    США вернулись к «стратегической двусмысленности» с Тайванем

    По итогам визита Дональда Трампа в Китай США «подвесили» вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

