Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».