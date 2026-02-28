35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО
Глава ЛДПР Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить взимание комиссий с переводов граждан в фонды поддержки участников спецоперации, отметив массовость жалоб.
В партию ЛДПР поступает большое количество жалоб на взимание комиссий при переводах в фонды поддержки участников специальной военной операции, передает ТАСС.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что даже небольшие комиссионные при массовых платежах превращаются в значительные суммы, которые могли бы быть использованы на помощь военнослужащим.
«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», – заявил Слуцкий.
В ближайшее время партия намерена обратиться к Центробанку с предложением об изменениях, чтобы исключить комиссии при таких переводах.