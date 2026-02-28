Глава МИД Ирана Аракчи: Трамп ставит интересы Израиля выше США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь обвинил США и Израиль в незаконных и неспровоцированных действиях против исламской республики, передает ТАСС. По его словам, американский президент Дональд Трамп действует исключительно в интересах Израиля, а принцип «Америка прежде всего» превратился для главы США в «Израиль прежде всего», что, по мнению иранского дипломата, означает «Америка в последнюю очередь».

Аракчи подчеркнул, что война, которую ведут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп против Ирана, абсолютно несправедлива и не имеет легитимных оснований. Он заявил: «Наши мощные вооруженные силы готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслуживают».

В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил к своему сообщению публикацию Трампа в Twitter от октября 2012 года, в которой тот обвинял тогдашнего президента США Барака Обаму в попытке атаковать Ливию или Иран ради повышения собственного рейтинга.

Ранее Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака и осудил удары США и Израиля, назвав их преступлением против мира.

В разговоре с Аракчи министр иностранных дел России Сергей Лавров также осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран.

Ранее Тегеран потребовал от стран ООН жесткого осуждения военной операции США и Израиля. В то же время, командующий войсками ПВО Ирана заявил, что ответная операция будет продолжаться до их окончательного поражения.