Глава МИД Ирана Арагчи осудил удары США и Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арагчи в телефонных беседах с министрами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака осудил удары США и Израиля, передает ТАСС. По его словам, эти действия являются агрессией и грубым нарушением основных принципов Устава ООН, а также преступлением против мира и международной безопасности.

В заявлении иранского МИД говорится: «Вслед за военной агрессией США и сионистского режима против Ирана, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в телефонном разговоре с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака проинформировал их о текущих событиях, назвав эту военную агрессию грубым нарушением основных принципов Устава ООН и явным преступлением против мира и международной безопасности».

Арагчи также подчеркнул, что Иран будет использовать все оборонные и военные возможности для защиты целостности страны. Он отметил, что исламская республика будет действовать исходя из своего неотъемлемого права на самооборону, чтобы дать ответ на любую агрессию со стороны Израиля и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль также закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране произошла серия взрывов в результате израильских ударов.