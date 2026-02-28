В Иране заявили о досягаемости для ракет всех военных баз США

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иран предупредил, что все американские военные базы в регионе могут быть поражены ракетами страны, подчеркнув рост напряженности на Ближнем Востоке.
Все военные базы США находятся в зоне досягаемости вооружённых сил Ирана, заявил представитель Тегерана агентству Reuters. В ходе беседы с журналистами иранский чиновник подчеркнул: «Все военные базы США в регионе находятся в пределах досягаемости Ирана».
По его словам, Тегеран внимательно следит за обстановкой и готов дать ответ на любые угрозы. Чиновник отметил, что Иран располагает необходимыми средствами для защиты своих интересов и безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал американские базы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю.
Также Иран рассматривает все военные объекты Израиля и США на Ближнем Востоке как законные цели для ответных действий. А Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. Ранее Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.