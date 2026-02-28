35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране и устранения угрозы для своей страны.
По его словам, военная операция Израиля и США против Ирана должна привести к смене власти в исламской республике, передает ТАСС. Нетаньяху в обращении к нации заявил: «Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы мужественный иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Пришло время для всех слоев иранского народа – персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазцев – сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран».
По словам премьер-министра, основной целью операции является устранение «экзистенциальной угрозы» для Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что смена власти в Иране должна произойти благодаря действиям самого народа, а не внешнему вмешательству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами вооруженных сил США по объектам на территории Ирана из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.