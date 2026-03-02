При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома

Tекст: Катерина Туманова

«В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», – сообщил он.

Кравченко добавил, что на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения, которым можно воспользоваться при необходимости.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ. Футбольный матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов.



