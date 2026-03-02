Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

Экс-глава МИ-6 Сойерс назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

Tекст: Вера Басилая

Смена власти в Иране из-за ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС. Экс-глава МИ-6 подчеркнул, что текущий военный конфликт не приведет к ожидаемым многими изменениям режима в Тегеране.

Сойерс отметил: «Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединенные Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз». По словам бывшего главы МИ-6, конфликт выходит за рамки прежних ожиданий, и вся ситуация становится всё более опасной.

Он подчеркнул, что применение военной силы всегда чревато последствиями, когда не определены четкие цели. Сойерс также заметил, что решение президента США Дональда Трампа поставило регион перед неизвестностью и усилило уровень нестабильности.

По мнению экс-главы МИ-6, предполагать смену власти в Иране и приход к управлению либеральных сил – это «далеко от реальности и выглядит фантастично».

Сойерс убежден, что ожидания появления либеральной демократии в стране крайне наивны, а сама военная операция – «высокорискованная и лишняя».

В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.