С перебоями авиарейсов в ОАЭ столкнулись около 10 тыс. россиян

Tекст: Ольга Иванова

Перебои в авиасообщении в Объединенных Арабских Эмиратах затронули примерно 10 тыс. россиян, пишет РИА «Новости». В генконсульстве России в Дубае сообщили, что основной причиной стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Большая часть российских граждан уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно трем тыс. человек.

Дипломаты отметили, что генеральное консульство взаимодействует с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами для организации вылета граждан. Особо подчеркнута роль «Аэрофлота», который оперативно запустил рейсы в обход иранского воздушного пространства. «Пассажиры рейса SU 521 были размещены в гостиницах, обеспечены трансфером и питанием. В субботу, 14 июня, «Аэрофлот» перевез свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании, имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби, вылетели в Россию», – заявили в генконсульстве.

Авиакомпании Emirates и Etihad продолжают полеты по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит рейсы с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелеты, около одной тысячи пассажиров ожидают новых вылетов. Консульство контролирует размещение и питание россиян, помогает с перебронированием билетов, а туроператоры продлевают проживание туристов за свой счет. Проблем с размещением или средствами к существованию не зарегистрировано.

Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж, все находятся в безопасности. Генконсульство ежедневно принимает до 150 обращений, ситуация постепенно стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан усиливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 2 тыс. туристов из России оказались заблокированы в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном.

Туроператоры России продлили размещение россиян в гостиницах ОАЭ из-за изменений в расписании авиарейсов.

Российские авиакомпании скорректировали маршруты, а рейсы «Аэрофлота» в Тегеран были отменены.