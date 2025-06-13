Российские авиакомпании изменили маршруты полетов на Ближний Восток

Tекст: Мария Иванова

Российские авиакомпании оповещены о закрытии воздушного пространства Израиля и Ирана, передает ТАСС. Компании, выполняющие рейсы в эти страны или через их воздушное пространство, теперь строят маршруты в другие государства Ближнего Востока в обход указанных районов. В Росавиации предупредили о возможных корректировках расписания рейсов российских авиакомпаний.

Как сообщили в пресс-службе группы «Аэрофлот», перевозчик отменил рейсы из Москвы в Тегеран из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале будут выполняться по измененным маршрутам, обходя воздушное пространство Ирана через Пакистан. В компании отметили, что изменения связаны с обеспечением безопасности полетов.

Изменения вступили в силу на фоне начала масштабной военной операции Израиля против Ирана, в ходе которой ВВС Израиля наносят удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара.

Тегеран объявил о намерении ответить на удары Израиля, в результате которых погибли гражданские, военные и ученые на территории Ирана.

Российское посольство призвало туристов в Египте проявлять осторожность на фоне обострения ситуации.