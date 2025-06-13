Российское посольство призвало к осторожности туристов в Египте

Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Египте рекомендовало туристам соблюдать осторожность в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, сообщает ТАСС. В заявлении отмечается, что до израильской границы от курорта всего 190 километров, а от некоторых египетских городов расстояние еще меньше, поэтому россиянам важно быть внимательными на фоне израильской атаки на Иран и возможных ответных шагов.

Диппредставительство также посоветовало тем, кто только собирается отправиться в Шарм-эш-Шейх, внимательно отслеживать развитие обстановки и тщательно оценивать риски, связанные с близостью к Израилю. В заявлении подчеркивается необходимость повышенной осторожности из-за нестабильной ситуации в регионе после ракетного удара, совершенного Израилем 13 июня.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.