Иранские военные сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом

КСИР Ирана сообщил об уничтожении беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом

Tекст: Мария Иванова

«Около часа назад в небе над восточной частью Ормузского пролива был перехвачен и уничтожен 14-й беспилотник MQ-1», – говорится в сообщении КСИР.

Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на текущее затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

В прошлом месяце иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9.

В начале прошлого месяца Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.